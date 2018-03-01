USD:  26.63  26.93   EUR:  32.37  32.96  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Генпрокуратуре разрешили заочное расследование против Поклонской

01.03.2018 16:20
Экс-"прокурора Крыма" обвиняют в госизмене и причастности к незаконному захвату полуострова Россией
Генпрокуратуре разрешили заочное расследование против Поклонской
Наталья Поклонская (фото - facebook.com/PoklonskayaNV)

Апелляционный суд Киева разрешил осуществлять досудебное расследование против депутата нелегитимной Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая предала присягу украинскому народу и перешла на службу к оккупантам на должность так называемого прокурора Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Вчера судья отказал в открытии апелляционного производства  по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года.

"Предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Поклонской Н.В. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (создании преступной организации, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, - ред.)", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 