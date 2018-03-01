Генпрокуратуре разрешили заочное расследование против Поклонской

Экс-"прокурора Крыма" обвиняют в госизмене и причастности к незаконному захвату полуострова Россией

Апелляционный суд Киева разрешил осуществлять досудебное расследование против депутата нелегитимной Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая предала присягу украинскому народу и перешла на службу к оккупантам на должность так называемого прокурора Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Вчера судья отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года.



"Предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Поклонской Н.В. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (создании преступной организации, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, - ред.)", - говорится в сообщении.

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