Порошенко собрал СНБО: обсуждают санкции против России
Сегодня, 1 марта, под председательством президента Петра Порошенко началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
СНБО рассматривает вопросы о продлении ограничительных мер против страны-агрессора РФ, в том числе российских банков.
"В течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц - уменьшился на 28 и 34% соответственно", - отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко у себя в Twitter.
24 декабря 2017 года представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против Российской Федерации за ее военную агрессию в Украине должны сохраняться.
Совет Европейского союза 21 декабря 2017 года продлил секторальные экономические санкции против РФ на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.
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