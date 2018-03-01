Фигуранту "дела о рюкзаках Авакова" разрешили выехать из Украины
Соломенский райсуд Киева отменил фигуранту "дела о рюкзаках Авакова" бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю обязательства не выезжать за границу, а также сообщать о смене места проживания или работы. Об этом говорится в постановлении суда от 20 февраля, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Соответствующее ходатайство подавал адвокат экс-замглавы МВД Игорь Юдин. В нем адвокат ссылается на то, что Чеботарю из-за серьезных проблем со здоровьем необходимо пройти обследование и лечение в немецкой клинике Шарите.
В своем решении суд перечисляет заболевания Чеботаря, среди которых есть онкологическое. LIGA.net по этическим соображениям не публикует полный список, однако он приведен в тексте постановления суда. Суд также отмечает, что имеет в своем распоряжении соответствующее заключение Национального института рака.
Также на решение суда повлияла информация о том, что у Чеботаря нет банковских счетов или близких родственников за рубежом, а его жена, проживающая в Украине, из-за проблем со здоровьем нуждается в постоянном уходе.
Суд постановил отменить обязательства "сообщать детективу, прокурору или суду о смене своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину".
31 октября 2017 года Чеботарь и сын главы МВД Александр Аваков были задержаны сотрудниками НАБУ по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также задержали бизнесмена Владимира Литвина, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.
1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря.
23 января Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены.
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