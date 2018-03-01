Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о контроле на границе
Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле в пунктах пропуска на границе. За ратификацию Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдовскую границу 0175 проголосовали 234 депутата, передает корреспондент LIGA.net.
Соглашение было подписано 6 октября 2017 года в Кишеневе. Оно вступит в силу через месяц после письменного сообщения о том, что стороны выполнили все необходимые внутренние процедуры.
Президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой ужесточить правила получения украинского гражданства и внести изменения в закон о пограничном контроле.
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