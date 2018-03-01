СНБО продлил санкции против банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении санкций

СНБО продлил действие санкций против банков с российским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба СНБО по итогам сегодняшнего заседания совета.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - сказано в сообщении.

Принявший участие в заседании президент Петр Порошенко отметил, что в течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц - уменьшился на 28 и 34% соответственно.

"За три последних года доля банков с государственным российским капиталом в чистых активах банковской системы Украины сократилась практически вдвое - с 10,6% до 5,6%. Эти сухие цифры являются, по-моему, очень аргументированным ответом на сочную ложь, которая повсюду льется о каком-то якобы доминировании учреждений с российским капиталом в банковской системе Украины под тем или иным прикрытием. Еще раз подчеркиваю: это ложь", - сказал он.

По словам Порошенко, очевидным является постепенный, регулируемый процесс выхода с украинского рынка банков с государственным российским капиталом. "Он не стимулируется никаким государственным органом Украины", - сказал он.

Порошенко отметил, что необходимо при этом не навредить украинской экономике и обеспечить стабильность функционирования банковской системы. А также позаботиться о том, чтобы сохранились средства украинских предпринимателей и вклады физлиц-украинцев, которые пришли в эти банки еще задолго до начала российской агрессии.

"Сегодня по предложению Национального банка я внес в повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков. Не вижу проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным", - добавил он.

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