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Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному сроку

02.03.2018 00:40
Любовь Кушинская провела в колонии более 20 лет
Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному сроку
Петр Порошенко (фото - www.president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко помиловал заключенную Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийство двух мужчин. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

"Согласно Указу президента Украины о помиловании Любви Кушинський сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал он в своем в Facebook.

Чернышев сообщил, что заключенная уже в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она провела более 20 лет.

"Любовь Кушинський свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - отметил он.

СМИ сообщают, что Кушинская до заключения была предпринимателем и руководила фирмой. В 1997 году ее обвинили в убийстве двух мужчин, которых она якобы убила, чтобы завладеть квартирой одного из них. В свою очередь, она никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

21 января президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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