Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному сроку

Любовь Кушинская провела в колонии более 20 лет

Президент Украины Петр Порошенко помиловал заключенную Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийство двух мужчин. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.



"Согласно Указу президента Украины о помиловании Любви Кушинський сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал он в своем в Facebook.



Чернышев сообщил, что заключенная уже в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она провела более 20 лет.



"Любовь Кушинський свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - отметил он.



СМИ сообщают, что Кушинская до заключения была предпринимателем и руководила фирмой. В 1997 году ее обвинили в убийстве двух мужчин, которых она якобы убила, чтобы завладеть квартирой одного из них. В свою очередь, она никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.



21 января президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.