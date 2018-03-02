Россия вернула Украине захваченных в прошлом году пограничников

За возвращение украинцев домой Киев отдал оккупантам двух их представителей - задержанных на админгранице с Крымом сотрудников ФСБ России

Сегодня, 2 марта, на родину из страны-агрессора России вернулись двое незаконно задержанных и удерживавшихся там пограничника - Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. Об этом сообщил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Процесс передачи состоялся на нейтральной полосе около пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области.

За освобождение украинских заложников Москвы Киев передал оккупантам задержанных в Херсонской области сотрудников ФСБ России - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Освобожденные украинцы (фото - facebook.com/iryna.gerashchenko, facebook.com/PetroTsygykal ):

"Есть процедура. Это очень сложный процесс. Были сложные переговоры", - отметил глава ГПСУ Петр Цигикал, отвечая на вопрос журналистов о механизме обмена.

Говоря о том, когда украинские пограничники смогут вернуться на службу, Цигикал уточнил, что они будут пока "находиться в госпитале и проходить реабилитацию".

4 октября 2017 года в ГПСУ сообщили, что в Сумской области во время мониторинга границы пропали два пограничника. Погранслужба РФ сначала открещивалась от их задержания, но позднее подтвердила этот факт и запросила у ГПСУ документы для идентификации украинцев. Их перевезли в Москву, где "арестовали" на два месяца по обвинению в "незаконном пересечении границы", а после этапировали в Брянск. В РФ показали видео их допроса.

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Российские пограничники ФБР были задержаны на берегу Перекопского залива в Херсонской области немного ранее - в конце июня 2017-го. Сами они заявили, что "заблудились".

Место обмена на карте региона:

16 февраля 2018-го представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы.

Позднее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла эти данные.

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