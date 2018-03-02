Порошенко призвал Раду "не затягивать" с двумя судьями КСУ

С сегодняшнего дня в Конституционном суде работают 16 из 18 судей

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду оперативно доназначить двух судей Конституционного суда по своей квоте. Об этом он заявил на специальном пленарном заседании КСУ по случаю принятия присяги двумя судьями, назначенными по квоте президента - Сергеем Головатым и Василием Лемаком.

Президент отметил, что впервые отбор судей произошел через открытый, прозрачный конкурс.

"И они не просто известные правоведы, они признанные в Украине и за границей конституционалисты", - отметил Порошенко.

Таким образом, подчеркнул он, с сегодняшнего дня будут работать 16 из 18 судей Конституционного суда.

"Я также хотел бы сегодня выразить не просто пожелание, а твердую настойчивость, чтобы и Верховная Рада не затягивала со своей конституционной функцией, провела конкурсные процедуры и доназначила еще двух судей по своей квоте, чтобы наконец-то Конституционный суд Украины имел возможность работать в полном составе", - подчеркнул Порошенко.

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