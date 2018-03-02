Порошенко передал семье Решата Аметова Звезду Героя Украины

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно крымчанину Решату Аметову еще в мае 2017 года, а награду вручил сегодня его брату

Президент Петр Порошенко передал брату Решата Аметова Рефату Золотую звезду Героя Украины, которой наградил посмертно крымского татарина, погибшего от рук оккупантов в марте 2014 года. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

"Ровно четыре года назад родные в последний раз видели Решата Аметова, настоящего Героя Украины, который пошел записываться в ряды добровольцев в военкомат, чтобы защищать украинский Крым. Ничего важнее этого он в своей жизни не считал... И террористы приняли решение его убить", - сказал Порошенко.

15 марта 2014 года в Белогорском районе Крыма обнаружили труп крымского татарина со следами насильственной смерти. Рядом с ним были найдены наручники, голова была обвязана клейкой лентой. Погибшим оказался 38-летний Решат Аметов. 3 марта 2014 года в оккупированном Симферополе он вышел на акцию протеста, но простоял 15 минут, после чего его схватили и вывезли в неизвестное место. Аметова долго мучили и убили. Экспертиза зафиксировала причину смерти - выстрел в глаз.

У Аметова остались трое малолетних детей.

18 мая 2017 года Порошенко подписал указ о присвоении Аметову звания Героя Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.