Порошенко передал семье Решата Аметова Звезду Героя Украины
Президент Петр Порошенко передал брату Решата Аметова Рефату Золотую звезду Героя Украины, которой наградил посмертно крымского татарина, погибшего от рук оккупантов в марте 2014 года. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.
"Ровно четыре года назад родные в последний раз видели Решата Аметова, настоящего Героя Украины, который пошел записываться в ряды добровольцев в военкомат, чтобы защищать украинский Крым. Ничего важнее этого он в своей жизни не считал... И террористы приняли решение его убить", - сказал Порошенко.
15 марта 2014 года в Белогорском районе Крыма обнаружили труп крымского татарина со следами насильственной смерти. Рядом с ним были найдены наручники, голова была обвязана клейкой лентой. Погибшим оказался 38-летний Решат Аметов. 3 марта 2014 года в оккупированном Симферополе он вышел на акцию протеста, но простоял 15 минут, после чего его схватили и вывезли в неизвестное место. Аметова долго мучили и убили. Экспертиза зафиксировала причину смерти - выстрел в глаз.
У Аметова остались трое малолетних детей.
18 мая 2017 года Порошенко подписал указ о присвоении Аметову звания Героя Украины.
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