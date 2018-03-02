Прокуроры обжаловали приговор Топазу: просят ужесточить наказание

В январе 2018 года харьковский суд приговорил Игната Кромского к восьми годам тюрьмы по обвинению в сепаратизме и других преступлениях

Прокуроры обжаловали в апелляционном суде приговор харьковскому антимайдановцу Игнату Кромскому, известному под прозвищем "Топаз", и потребовали для него более сурового наказания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как отмечают в ведомстве, Киевский райсуд Харькова своим приговором частично поддержал позицию стороны обвинения, признав Кромского виновным в сепаратизме, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортом (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК).

Однако суд приговорил обвиняемого к 8 годам тюремного заключения с конфискацией имущества, тогда как прокурор просил назначить "Топазу" более суровое наказание - 15 лет тюрьмы с конфискацией.

"Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый коридор позора, а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарской, во время которых погибли люди", - пояснил прокурор Олег Максюк.

Сейчас по требованию прокуратуры Кромской находится под стражей.

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30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова приговорил "Топаза" к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Антимайдановца признали виновным в незаконном завладении транспортным средством, участии в массовых беспорядках и сепаратизме.

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