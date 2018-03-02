НАБУ завершило расследование против двух фигурантов дела Онищенко

Фигуранты дела занимали должности директоров двух обществ-победителей аукционов по продаже природного газа и реализовывали газ по заниженным ценам

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование против двух лиц, которых подозревают в причастности к называемому "газовому делу". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Фигурантом этого же дела является беглый нардеп Александр Онищенко.

"Более года - с августа 2016 года - эти подозреваемые находились в розыске и скрывались от следствия, систематически меняя место жительства. Детективы НАБУ под руководством прокуроров САП задержали подозреваемых в сентябре и октябре 2017 года", - объясняют в Бюро.

Подозреваемым инкриминируется участие в преступной организации, соучастие в отмывании доходов, полученных преступным путем, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, фиктивное предпринимательство и служебный подлог.

В НАБУ уточнили, что указанные фигуранты занимали должности директоров двух обществ-победителей аукционов по продаже природного газа, где газ реализовывался по заниженным ценам.

Читайте также: САП обвинила суды в саботаже газового дела по всем эпизодам

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.