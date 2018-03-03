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Посольство ответило на провокацию Кирилла в эфире болгарского ТВ

03.03.2018 04:05
Глава РПЦ в эфире Болгарского национального телевидения агрессию РФ в Донбассе назвал "гражданской войной"
Посольство ответило на провокацию Кирилла в эфире болгарского ТВ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Посольство Украины в Болгарии высказано недовольство антиукраинскими высказываниями патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла в эфире болгарского национального телевидения. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Республике Болгария.

"Утверждение патриарха о "гражданской войне" в Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - заявили в диппредставительстве после высказываний Кирилла в программе "Още от деня" национального телеканала Болгарии 1 марта.

Ведомство выразило сожаление в связи с тем, что "Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

В заявлении отмечается, что международное сообщество не сомневается в том, что территорию Донбасса оккупировала Россия, которая поддерживает свои марионеточные войска оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение.

Также сказано, что исходя из этого, остановить боевые действия на востоке Украины можно только после прекращения агрессии РФ и выполнения Минских соглашений.

1 марта Болгария впервые с момента вступления в Европейский союз в 2007 году приняла председательствовать в Совете ЕС.

5 октября 2017 года Радев заявил о том, что Европейский союз должен отменить санкции против России.

Читайте также: Председательство Болгарии в ЕС одобрит санкции против РФ - посол

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ЛIГАБiзнесIнформ
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