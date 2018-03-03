Посольство ответило на провокацию Кирилла в эфире болгарского ТВ

Глава РПЦ в эфире Болгарского национального телевидения агрессию РФ в Донбассе назвал "гражданской войной"

Посольство Украины в Болгарии высказано недовольство антиукраинскими высказываниями патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла в эфире болгарского национального телевидения. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Республике Болгария.



"Утверждение патриарха о "гражданской войне" в Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - заявили в диппредставительстве после высказываний Кирилла в программе "Още от деня" национального телеканала Болгарии 1 марта.



Ведомство выразило сожаление в связи с тем, что "Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".



В заявлении отмечается, что международное сообщество не сомневается в том, что территорию Донбасса оккупировала Россия, которая поддерживает свои марионеточные войска оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, "гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение.



Также сказано, что исходя из этого, остановить боевые действия на востоке Украины можно только после прекращения агрессии РФ и выполнения Минских соглашений.



1 марта Болгария впервые с момента вступления в Европейский союз в 2007 году приняла председательствовать в Совете ЕС.



5 октября 2017 года Радев заявил о том, что Европейский союз должен отменить санкции против России.



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