Госдеп США призвал РФ не использовать газ как политическое оружие

В США ожидают, что Россия продолжит поставки газа через украинскую газотранспортную систему, как того требует Стокгольмский арбитраж

Госдепартамент США призвал Россию выполнять поставки газа через украинскую газотранспортную систему, как того требует решение суда, а не использовать его в качестве политического оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.



"Поставки газа и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины согласно решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - говорится в заявлении.







28 февраля по решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.



1 марта зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что российская компания получила и вернула предоплату от Нафтогаза, и не будет поставлять газ украинскому контрагенту с 1 марта. По словам Медведева, это связано с тем, что до сих пор не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК Нафтогаз Украины на поставку газа, необходимое для начала поставок.



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