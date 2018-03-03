НАБУ закончило расследование против главы Госаудитслужбы

После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт и направлен в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование против главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой и открыло доступ к материалам производства для ее защитников. Об этом сообщает пресс-службы НАБУ.

Согласно сообщению, после ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт и направлен в суд.

Следствие выяснило, что Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы, сообщили в НАБУ.

Кроме того, по мнению детективов бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что Гаврилова прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

23 января 2018 года председателю Госаудита сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн. Соответствующую инфографику подготовило и обнародовало НАБУ. 25 января суд отпустил Гаврилову под личное обязательство, несмотря на то, что прокуроры просили назначить ей залог в свыше 1 млн грн.

1 марта Апелляционный суд Киева отказался отстранять Гаврилову от должности.

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