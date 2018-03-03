Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ
03.03.2018 19:37
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства
Фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе.
28 февраля Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте парламента под регистрационным номером 8068.
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