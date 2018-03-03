Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства

Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

28 февраля Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте парламента под регистрационным номером 8068.

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