ООН: Мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине

Восточная Украина быстро становится одной из самых заминированных территорий в мире, заявила заместитель генерального секретаря ООН

В настоящее время об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, которая проходила в Брюсселе, сообщает Голос Америки.

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - подчеркнула Мюллер.

Она считает, что нужно лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях в Донбассе.

Мюллер отметила, что по данным ООН, более 2530 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делает невозможными выборы", - сказала она.

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По ее словам, восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире". "Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии десятилетиями", - отметила Мюллер.

Она подчеркнула, что каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек.

Мюллер напомнила, что тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам: пенсиям, социальным выплатам.

"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", - подчеркнула Мюллер.

В Украине из-за вооруженного конфликта в Донбассе 1,2 миллиона граждан испытывают острую нехватку продовольствия.

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