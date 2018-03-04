Времена газового шантажа РФ в прошлом - Порошенко
Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook.
"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза, Польши, Словакии, Венгрии. Весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт", - подчеркнул Порошенко.
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2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.
В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.
3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.
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