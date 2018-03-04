ВСУ готовы к полному перемирию в Донбассе с 5 марта - штаб
Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00:00 5 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - отмечается в сообщении.
В штабе напомнили, что каждой договоренности о прекращении огня ВСУ придерживались неукоснительно.
"В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью мирных жителей, личного состава подразделений ВСУ, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - подчеркнули в штабе АТО.
2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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