НАБУ получило доступ к данным о всех "выигрышах" Ляшко в лотерею

Суд предоставил Бюро доступ ко всем выигрышам нардепа для проверки его тройного "выигрыша" в Украинской национальной лотерее

Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к документам обо всех выигрышах нардепа Олега Ляшко, который ранее указал в своей декларации выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тысяч гривень. Об этом сообщает Судебный репортер.

Постановление суда 26 февраля действует в течение одного месяца.

Согласно сообщению, НАБУ получило доступ к документам Украинской национальной лотереи о выигрышах Ляшко за период с 1 января 2017-го до 24 октября 2017 года включительно.

Отмечается, что в своем письме Украинская национальная лотерея указала, что в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы.

В письме также сказано, что информация о выигрышах и призах в лотерею, а также персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.

НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Напомним, в своей декларации Ляшко задекларировал три выигрыша в неуказанной лотерее компании Украинская национальная лотерея (УНЛ): 283 560, 153 485 и 134 000 грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет эту информацию.

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