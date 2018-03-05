Замглавы МИД Польши: Мы дали газ, а во Львове - антипольский марш

Бартош Цихоцкий утверждает, что в Варшаве "есть проблема доверия к нашему украинскому партнеру"

Польские власти видят "несоответствие между голосом разума и реальностью", в которой Киев якобы саботирует и отвергает предложения о сотрудничестве с польской стороны, из-за чего нагнетается конфликт. Об этом в эфире Польского радио заявил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий, пишет Onet.pl.

Вчера, 4 марта, во Львове праворадикалы провели факельный марш с лозунгами против Польши из-за ее нового закона о запрете "бандеризма". В марше приняли участие представители Национального корпуса, Правого сектора, Свободы.

"Это можно описать символично: Россия отрезает газ, и мы сразу же увеличиваем наши поставки (Украине). А взамен имеем шествие под флагами Степана Бандеры во Львове с лозунгами "Львов - не для польских панов", - сказал замглавы МИД Польши.

Дипломат добавил, что есть "проблема доверия к нашему украинскому партнеру" и посетовал на то, что в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, Киев принял законы о героизации Украинской повстанческой армии.

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Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что готов взять на себя ответственность за восстановление отношений Украины и Польши "до нормальности и стандартов цивилизованного европейского диалога", но добавил, что не видит аналогичной готовности Варшавы.

"Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы рассказать обо всех этих вопросах?", - парировал Цихоцкий, обвинив Климкина в "исторической неграмотности".

"Тут достигнут некоторый уровень исторической неграмотности, с которым трудно вести дискуссии. Приравнивая Бандеру к Пилсудскому, Aрмию Крайову к УПА, резню на Волыни к борьбе Армии Крайовой на востоке, (Киев проводит) ревизионизм или отрицание Волынского преступления, что очень тревожно", - подытождил сотрудник МИД Польши.

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