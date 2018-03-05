ЕС продлил санкции против Януковича, но снял с Лукаш и Клюева

Решение Совета Евросоюза о продлении санкций против экс-диктатора и 12 его соратников будет опубликовано 6 марта 2018-го

Совет Евросоюза в понедельник, 5 марта, продлил на год санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и 12 представителей его окружения, одновременно сняв ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и народного депутата Сергея Клюева. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Совета ЕС.

Согласно сообщению, санкции в виде заморозки активов 13 лиц, которые "признаны ответственными за незаконное присвоение бюджетных средств Украины или злоупотребление служебным положением, приведшее к потере Украиной средств", продлены до 6 марта 2019 года.

"Ограничительные меры против двух лиц не были продлены", - отметили в Совете ЕС.

Текст решения будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза завтра, 6 марта.

В пресс-релизе не указаны фамилии лиц, санкции против которых продлены либо отменены. Однако известно, что 28 февраля 2018 года послы стран - членов ЕС решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников, одновременно исключив из санкционного списка Лукаш и Клюева.

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Комментируя в Twitter сегодняшнее решение Совета ЕС, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк отметил, что если Евросоюз и Украина "не приложат усилия", в будущем из санкционного списка украинских экс-чиновников могут исключить "еще больше людей".

20 февраля 2018 года СМИ сообщали, что Евросоюз может исключить из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков бывшей украинской власти Сергея Клюева - брата экс-главы АП времен Януковича Андрея Клюева. На следующий день Евросуд в Люксембурге признал незаконной последнюю волну санкций Совета ЕС против Клюева.

Ограничительные меры против Януковича и его окружения Европейский Союз ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начале каждой весны.

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