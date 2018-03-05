Убийство Шеремета: от Порошенко требуют отчета о расследовании

От президента требуют выполнить обещание, данное в День журналиста 6 июня 2017 года, по организации публичного отчета о расследовании убийства

Президента Петра Порошенко, Верховную Раду, СБУ, ГПУ и МВД призывают прекратить давление на журналистов и публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета. Об этом говорится в резолюции, принятой участниками публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", проведенной Национальным союзом журналистов Украины и Международной федерацией журналистов, сообщает Украинская правда.

Участники публичной дискуссии констатировали, что в Украине растет количество угроз в адрес медиа, что является тенденцией к сворачиванию свободы слова.

"От президента Порошенко требуем выполнить обещание, данное в День журналиста 6 июня 2017 года, по организации публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета", - подчеркивается в сообщении.

От спикера ВР Андрея Парубия - поставить в повестку дня постановление о проведении парламентских слушаний относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов и провести их, а также ввести должность Уполномоченного ВР по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с широкими полномочиями контроля за следствием.

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От Генпрокуратуры и МВД требуют назначить в руководстве ведомств лиц, ответственных за надзор за расследованием преступлений против журналистов и публиковать ежеквартальные отчеты о ходе расследования.

От судебной ветви власти - обеспечить открытость судов по рассмотрению преступлений против журналистов и ввести отдельный учет соответствующей категории дел и ежеквартальную публикацию отчетов по рассмотрению этих дел.

От Высшего совета правосудия требуют отчитываться о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе.

"Требуем прекратить давление на журналистов и медиа. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, Государственная фискальная служба, Генпрокуратура не должны быть инструментами силового воздействия власти", - говорится в сообщении.

28 февраля 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что готов создать условия для прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль владельца Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Журналист скончался в карете скорой помощи.

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