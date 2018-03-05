Правоохранители нарушили права человека под Радой - омбудмсен

По мнению правозащитников, полиция и Нацгвардия 3 марта под Радой нарушили право на мирные собрания, право на свободу слова и на личную свободу

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, а также ряд правозащитных организаций заявили о грубых нарушениях прав человека при демонтаже палаточного городка возле здания парламента. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией Украины", - говорится в заявлении.

В частности, по мнению правозащитников, нарушены:

- право на мирные собрания, так как решение суда, на формальном основании которого действовали правоохранители, не предусматривало прекращение собрания;

- право на свободу слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений со стороны правоохранителей;

- право не подвергаться бесчеловечному обращению (не менее 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами), а также обращению, унижающему человеческое достоинство;

- право на личную свободу, поскольку большое число людей были безосновательно задержаны на длительное время.

Кроме того, отмечают правозащитники, произошло грубое нарушение закона Украины о Национальной полиции, которым полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот.

Также проблемой является невозможность идентифицировать конкретных полицейских, которые нарушили права человека. "Эта проблема осталается нерешенной с 2013 года даже при наличии соответствующего положения в законе Украины о Национальной полиции", - говорится в заявлении.

По словам журналистов, пострадавших во время разгона протестующих, на полицейских не было идентифицирующих личность знаков, также они отказывались представляться.

Правозащитники возмущены циничными высказываниями руководства правоохранителей, которые "публично высмеивают нарушения прав человека". В связи с этим, общественные организации и омбудсмен сомневаются в проведении объективного расследования событий.

После событий под Радой глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter: "Мы тоже прикрутили… а говорят тут некоторые, шо не то имели в виду".

Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что пребывание задержанных на коленях не является унижением.

Тем не менее, подписанты заявления призвали генпрокурора Юрия Луценко обеспечить проведение быстрого и эффективного расследования событий, о котором он должен публично отчитаться.

Также правозащитники призвали Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть законопроекты, которые должны способствовать идентификации полицейских.

Кабмин призвали принять нормативно-правовые акты о действиях правоохранителей для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

Также прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции

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