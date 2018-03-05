Среди задержанных под Радой 15 участников боевых действий

Кроме того, среди задержанных - два человека с удостоверением инвалида войны

Среди 111 задержанных во время разгона протестующих под Верховной Радой 3 марта 15 человек имели удостоверения участника боевых действий (УБД). Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Удостоверение УБД имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение "инвалид войны" - имели еще 2 задержанных", - написал он.

По словам Шевченко, составлены административные материалы на четырех женщин.

О подозрении в хулиганстве (ст. 296 УК) сообщено одному человеку - участнику боевых действий. При этом подозрение, по словам спикера МВД, касается событий под Радой 27 февраля.

"Один из УБД находился в розыске по Святошинскому УП по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины от 29.05.2015 года", - написал Шевченко.

Он уточнил, что из всех задержанных участников боевых действий семеро ранее служили в батальоне Нацгвардии "Донбасс".

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

Также прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, а также ряд правозащитных организаций заявили о грубых нарушениях прав человека при демонтаже палаточного городка возле здания парламента.

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