Рюкзаки Авакова: суд возобновил арест имущества сына главы МВД

Повторно арестованы две квартиры и три парковочных места

Недвижимость Александра Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, повторно арестована. О том, что Соломенский районный суд Киева возобновил арест, говорится в его решении от 23 февраля.

Александр Аваков проходит подозреваемым в уголовном деле о растрате средств при закупке рюкзаков для подразделений Нацгвардии.

"Арест на имущество наложить на срок проведения досудебного расследования в уголовном производстве №42015000000001349 от 7 июля 2015 года", - говорится в решении суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ Андрея Мельника.

Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге.

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31 октября НАБУ провело обыски в рамках расследования дела о "рюкзаках Авакова", которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии. Были задержаны сын министра внутренних дел Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже стало известно о третьем задержанном.

1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря.

23 января Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены.

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