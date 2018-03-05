Украина и Швеция согласовали противодействие Северному потоку II

Президент Петр Порошенко с министром обороны Швеции Петером Хулквистом

Украина и Швеция скоординировали дальнейшие действия по противодействию реализации российского проекта Северный поток II, который является общей угрозой для европейской энергетической безопасности. О встрече президента Петра Порошенко с министром обороны Швеции Петером Хулквистом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили динамичный рост диалога между Украиной и Швецией в военно-политической сфере, в частности учитывая дестабилизирующую роль России для системы европейской безопасности.

Порошенко подробно проинформировал главу Минобороны Швеции о сохранении напряженной ситуации в Донбассе и продолжающейся милитаризации временно оккупированного Крымского полуострова.

Порошенко и Хулквист обсудили более активное привлечение Швеции, в том числе как непостоянного члена Совбеза ООН, к продвижению вопроса развертывания миротворческой миссии организации в Донбассе.

Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Порошенко подчеркнул необходимость "принуждения" России к миру, прежде всего посредством усиления оборонного потенциала Украины, увеличения санкционного и дипломатического давления на Москву.

Президент Украины также подчеркнул, что в Стокгольме на днях Украина получила важную победу на энергетическом фронте.

"Дальнейшие действия Газпрома еще раз подтвердили, что для Москвы газ остается исключительно инструментом давления для достижения геополитических целей. Именно такое намерение кроется в намерениях России реализовать свой очередной политический проект Северный поток II. В этом контексте сторонами были скоординированы дальнейшие действия по противодействию воплощению этого проекта, который является общей угрозой для европейской энергетической безопасности", - сказано в сообщении АП.

Кроме того, Порошенко призвал страны ЕС не признавать результаты голосования на российских президентских выборах в оккупированном Крыму.

"Проведение выборов на территории Крыма противоречит украинскому законодательсту, что является незаконным, грубо нарушает международное право", - подчеркнул Порошенко.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что проект российского газопровода Северный поток-2 подрывает намерения Соединенных Штатов сохранить энергетическую независимость стран Европы и диверсификации энергетики на этом континенте.

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