В Крыму оккупанты продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Сейрана Салиева, Мемета Белялова и Асанова Сулеймана оставили в СИЗО до 9 июня 2018 года

Подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя продлил до 9 июня арест фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" - Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Асанову Сулейману. Об этом рассказал активист "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев агентству Крым.Реалии.

По словам правозащитника, сторона защиты просила изменить меру пресечения, но оккупационный суд не принял ходатайство во внимание.

12 октября 2017 года в Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов, которым ФСБ инкриминирует участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Читайте также: Страх. Крым четыре года спустя

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.