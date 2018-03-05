Суд по делу Крысина перенесли: ему готовят "коридор позора"

Следующее заседание дела состоится 15 марта в 13:30

Дарницкий райсуд Киева отложил рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина, который получил четыре года тюрьмы условно за нападение на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана, на середину марта. Об этом сообщает Украинская правда.

Следующее заседание дела состоится 15 марта в 13:30.

По данным СМИ, у суда находятся представители националистической организации С14 проверяют всех подозрительных лиц - просят достать телефоны и показать последние звонки и сообщения.

"После окончания заседания прошло полчаса, однако Крысин не выходит из здания. Активисты говорят, что он боится. Ведь они ждут Крысина на выходе, чтобы устроить ему "коридор позора" , - отмечается в сообщении.

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1 марта Крысин не явился в столичный Апелляционный суд на заседание по делу Веремия, сославшись на болезнь.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким и потребовали для обвиняемого более жесткого наказания. Судья Олег Линник в свою очередь считает вынесенный им приговор вполне обоснованным и утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения.

28 декабря 2017-го Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину.

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