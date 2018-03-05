МИД Финляндии: Нет оснований смягчать санкции против России

Министр иностранных дел Финляндии подчеркнул, что "у России ключ к разрешению конфликта" в Донбассе

В Финляндии не видят оснований для смягчения санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни журналистам на брифинге после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"У России ключ к разрешению конфликта. Для этого она должна использовать то влияние, которое она имеет на сепаратистов. Нет оснований смягчать санкции до тех пор, пока минские договоренности не будут полостью выполнены", - сказал он.

18 февраля 2018 года президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе.

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