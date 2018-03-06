Порошенко: Американское оружие - предостережение для агрессора

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом

Предоставление Украине американской стороной оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров Украины и четким предостережением для российского агрессора. Об этом в ходе телефонной беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба АП.

Порошенко проинформировал Пенса о текущей ситуации в Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не перестают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

Президент подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею минских соглашений. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России.

"Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - говорится в сообщении.

Также были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

"Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора", - сообщили в АП.

Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Также, согласно сообщению, он отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного суда.

Порошенко и Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начала масштабного проекта с General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставке американского угля в Украину.

Как сообщило недавно Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн.

При этом Украина получит американские противотанковые ракетные комплексы бесплатно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.