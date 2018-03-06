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В посольстве Украины в РФ обращений от Собчак не получали

06.03.2018 21:18
Ранее Собчак в эфире радиостанции Эхо Москвы заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым
В посольстве Украины в РФ обращений от Собчак не получали
Ксения Собчак (фото - instagram.com/xenia_sobchak)

В Посольстве Украины в России говорят, что не получали обращений от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, где она высказывала бы желание посетить оккупированный Крым. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", - сказал высокопоставленный украинский дипломат, отвечая на вопрос корреспондента.

Ранее Собчак в эфире радиостанции Эхо Москвы заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала Собчак.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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