США могут ввести новые санкции против РФ на следующей неделе
Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о новых санкциях против России на следующей неделе. Так считает глава Национальной разведки США Дэн Коутс, передают CBS News.
"Я считаю, то, что мы сделали - недостаточно. Санкции на рассмотрении и министр финансов говорил, что, я думаю, на следующей неделе, он внесет в список некоторые из этих санкций", - сказал Коутс.
Директор американской Национальной разведки считает, что у россиян есть определенные успехи в попытках подорвать демократию США. По его мнению, разведка должна сообщать это американцам, чтобы они могли лучше разбираться в том, что такое настоящие новости.
2 марта этого года Трамп подписал указ о продлении санкций против России еще на год. Они были введены в 2014 году в связи с агрессией РФ в Украине.
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