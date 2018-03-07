Автомайдан приехал с акцией к базе полка спецназа: видео
Во вторник, 6 марта, "Автомайдан" пикетировал базу полка полиции особого назнаначения в Киеве, которая раньше была базой расформированного спецподразделения "Беркут". Об этом сообщает Радио Свобода.
В акции участовали несколько десятков человек. Они протестовали против действий полиции 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве.
Ворота базы облили красной красной, забросали яйцами и головами курей, под ними сожгли флаг "Беркута". Столкновений во время акции не было.
3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.
Фото: Радио Свобода
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