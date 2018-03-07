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Автомайдан приехал с акцией к базе полка спецназа: видео

07.03.2018 03:51
Несколько десятков человек приехали к бывшей базе "Беркута" с протестом против действий полиции при сносе палаточного городка под парламентом
Автомайдан приехал с акцией к базе полка спецназа: видео
Фото: Радио Свобода

Во вторник, 6 марта, "Автомайдан" пикетировал базу полка полиции особого назнаначения в Киеве, которая раньше была базой расформированного спецподразделения "Беркут". Об этом сообщает Радио Свобода.

В акции участовали несколько десятков человек. Они протестовали против действий полиции 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве. 

Ворота базы облили красной красной, забросали яйцами и головами курей, под ними сожгли флаг "Беркута". Столкновений во время акции не было. 

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3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

Фото: Радио Свобода

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ЛIГАБiзнесIнформ
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