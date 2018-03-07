Нацгвардия: Мы не охраняем ни один объект украинской ГТС

Об усиленной охране украинской ГТС заявил 5 марта на пресс-конференции главный коммерческий директор Нафтогаза

Национальная гвардия опровергла заявление главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко о том, что ее военнослужащие взяли под усиленную охрану объекты украинской газотранспортной системы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Нацгвардии.

"Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы Украины", - сказано в сообщении.

Там напомнили, что после пресс-конференции Витренко в СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины", - отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Согласно сообщению Экономической правды, 5 марта на пресс-конференции Витренко сказал: "Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией". При этом он напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом на туркменских газопроводах произошли взрывы.

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