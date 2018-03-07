Главарь ДНР объявил вернувшихся в ходе обмена людей агентами СБУ

Захарченко заявил, что вопрос с ними "решается"

Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко объявил 15 человек из числа тех, кого украинская власть передала на временно оккупированные территории в ходе последнего обмена, "агентами СБУ". Об этом сообщает "официальный" сайт террористов.

В сообщении речь идет об обеспечении вернувшихся лиц "документами". Для этого они должны пройти "проверку".

"К сожалению, после последнего обмена не все еще военнопленные прошли проверку. По состоянию на сегодня, 15 человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ. Сейчас мы отдельно решаем вопросы с каждым военнопленным", - сказал Захарченко.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

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