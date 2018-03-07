Посол Венгрии превышает свои полномочия - МИД Украины
Посол Венгрии Эрно Кешкен превышает свои полномочия заявлениями о том, что Венгрия имеет право давать паспорта украинцам. Об этом сказала замглавы министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.
"У нас все это запланировано, разговор с венграми по поводу того, что он (посол Венгрии - ред.) превышает свои полномочия тут, в Украине", - отметила Зеркаль.
Посол Венгрии также говорил, что он не против автономии, отметила дипломат. По ее словам, венгры "заигрались в выборы" не только в Украине, но также и в Румынии и Словакии.
"Румыны в ЕС, а мы все таки зависим от того, как венгры будут вести себя в НАТО и тут есть определенные особенности", - пояснила представитель МИД.
7 марта общество венгров Закарпатья вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области
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