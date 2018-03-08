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У Нацполиции нет предписаний для противодействия насилию в семье

08.03.2018 03:59
По словам уполномоченной Левченко, полиция уже сейчас должна выносить запретительные предписания, а их образцов еще не разработали
У Нацполиции нет предписаний для противодействия насилию в семье
Катерина Левченко (фото - Катерина Левченко/Facebook)

Национальная полиция не разработала документы, необходимые для реализации закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Об этом рассказала правительственная уполномоченная по делам гендерной политики Катерина Левченко в эфире Громадського радио.

"Уже сегодня полиция должна выносить срочные запретительные предписания. Если эти предписания не выносятся, то это значит, что полиция не выполняет закон", - пояснила Левченко.

Проект бланка уже разработал цент Ла-Страда и отправил главе Национальной полиции.

Предписания должны ограничивать на срок до десяти суток действия обидчика. Например, запрещают приходить домой к пострадавшей или общаться с ребенком, пояснила Левченко. 

4 января этого года президент Петр Порошенко подписал закон №2229-VIII о предотвращении и противодействии домашнему насилию. 

закон дает Кабинету министров шесть месяцев на приведение в соответствии с законом нормативно-правовых актов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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