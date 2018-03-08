У Нацполиции нет предписаний для противодействия насилию в семье
Национальная полиция не разработала документы, необходимые для реализации закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Об этом рассказала правительственная уполномоченная по делам гендерной политики Катерина Левченко в эфире Громадського радио.
"Уже сегодня полиция должна выносить срочные запретительные предписания. Если эти предписания не выносятся, то это значит, что полиция не выполняет закон", - пояснила Левченко.
Проект бланка уже разработал цент Ла-Страда и отправил главе Национальной полиции.
Предписания должны ограничивать на срок до десяти суток действия обидчика. Например, запрещают приходить домой к пострадавшей или общаться с ребенком, пояснила Левченко.
4 января этого года президент Петр Порошенко подписал закон №2229-VIII о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
закон дает Кабинету министров шесть месяцев на приведение в соответствии с законом нормативно-правовых актов.
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