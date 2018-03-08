В Перу автобус упал в пропасть: десятеро погибших

Автобус, который ехал из столицы, упал в обрыв с высоты 120 метров

В Перу автобус упал в обрыв, в результате чего погибли десять человек и еще 40 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на местный портал Andina.



Автобус упал с высоты 120 метров.



Среди погибших есть ребенок. Раненых доставили в больницу ближайшего города. Шестеро находятся в критическом состоянии.



Причина аварии выясняется.

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