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В Перу автобус упал в пропасть: десятеро погибших

08.03.2018 06:45
Автобус, который ехал из столицы, упал в обрыв с высоты 120 метров
В Перу автобус упал в пропасть: десятеро погибших
Фото: Andina

В Перу автобус упал в обрыв, в результате чего погибли десять человек и еще 40 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на местный портал Andina.

Автобус упал с высоты 120 метров.

Среди погибших есть ребенок. Раненых доставили в больницу ближайшего города. Шестеро находятся в критическом состоянии. 

Причина аварии выясняется. 

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