Медведчук добивается суда над журналистами "Схем"

Журналистам инкриминируют "нарушение неприкосновенности частной жизни". В редакции "Схем" это дело считают "попыткой давления" на них

По ходатайству адвокатов украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука Печерский районный суд Киева обязал Нацполцию открыть дело против журналистов программы "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Инкриминируемая статья - "нарушение неприкосновенности частной жизни".

"Это не что иное, как неудачная попытка банального давления на редакцию", - написала в своем Facebook журналистка программы Наталья Седлецкая.

Она напомнила, что сейчас редакция добивается уголовной ответственности для охранников Медведчука, которые напали на съемочную группу.

"Очевидно, "завести дело" на наших журналистов - это такой шаг Медведчука в ответ", - считает Седлецкая.

7 ноября около вип-терминала аэропорта Киев люди в масках и балаклавах напали на журналистов съемочной группы программы Схемы на Радио Свобода, которые пытались снять прилет Медведчука из России. Журналисты утверждают, что нападавшие были охранниками политика. Все это происходило в присутствии представителей полиции, которые никак не реагировали на действия злоумышленников.

1 февраля прокуратура передала обвинительный акт против охранника в суд.

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