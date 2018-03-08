На КПВВ в Донбассе задержали Рубана: видео
На одном из КПВВ в Донбассе задержан руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в СБУ.
Как стало известно LIGA.net, на завтра СБУ готовит брифинг при участии главы службы Василия Грицака.
Также о задержании Рубана сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца этот" генерал "пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.
Фото: facebook.com/george.tuka
"Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание", - написал в комментариях в Facebook генпрокурор Юрий Луценко в ответ на предположение одного из пользователей, что Рубан в кором времени будет освобожден.
В интернете появилось видео процесса документирования возможного правонарушения.
Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что Рубан не уполномочен вести переговоры об освобождении украинцев.
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