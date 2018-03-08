На КПВВ в Донбассе задержали Рубана: видео

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Рубан задержан с арсеналом оружия

На одном из КПВВ в Донбассе задержан руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в СБУ.

Как стало известно LIGA.net, на завтра СБУ готовит брифинг при участии главы службы Василия Грицака.

Также о задержании Рубана сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца этот" генерал "пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.

Фото: facebook.com/george.tuka

"Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание", - написал в комментариях в Facebook генпрокурор Юрий Луценко в ответ на предположение одного из пользователей, что Рубан в кором времени будет освобожден.

В интернете появилось видео процесса документирования возможного правонарушения.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что Рубан не уполномочен вести переговоры об освобождении украинцев.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.