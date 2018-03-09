Президент подпишет указ об укреплении статуса украинского языка

Программа укрепления украинского языка разработана на десять лет

Президент Петр Порошенко "в ближайшее время" подпишет указ о разрабтке программы по "укоренению и укреплению государтсвенного статуса" украинского языка. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Программа разработана на десять лет.

"Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых позитивные изменения должны стать необратимыми", - говорится в сообщении.

28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики №5029-VI, неофициально известный как "закон Колесниченко-Кивалова".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.