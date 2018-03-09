Президент подпишет указ об укреплении статуса украинского языка
09.03.2018 11:36
Программа укрепления украинского языка разработана на десять лет
Фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко "в ближайшее время" подпишет указ о разрабтке программы по "укоренению и укреплению государтсвенного статуса" украинского языка. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Программа разработана на десять лет.
"Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых позитивные изменения должны стать необратимыми", - говорится в сообщении.
28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики №5029-VI, неофициально известный как "закон Колесниченко-Кивалова".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.03.18
08:40
-
вчера
09:07
-
07.03.18
17:40
-
07.03.18
17:04
-
07.03.18
17:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 97642
- 27915
- 23726
- 22488
- 22282
Спецпроекты
Новости партнеров