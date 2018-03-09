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Президент подпишет указ об укреплении статуса украинского языка

09.03.2018 11:36
Программа укрепления украинского языка разработана на десять лет
Президент подпишет указ об укреплении статуса украинского языка
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко "в ближайшее время" подпишет указ о разрабтке программы по "укоренению и укреплению государтсвенного статуса" украинского языка. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Программа разработана на десять лет.

"Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых позитивные изменения должны стать необратимыми", - говорится в сообщении.

28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики №5029-VI, неофициально известный как "закон Колесниченко-Кивалова".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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