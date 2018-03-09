Суд рассмотрит арест Рубана - источник
09.03.2018 12:00
Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и теракт
Владимир Рубан (фото - скриншот видео)
Военная прокуратура просит для руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана меру пресечения в виде ареста. В ближайшее время состоится суд. Об этом LIGA.net сообщили высокопоставленные источники в прокуратуре.
"Сейчас в суде будет рассмотрение его ареста", - сказал собеседник.
Как сообщалось ранее, Рубану инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт. Его задержали 8 марта на одном из КПВВ в Донбассе.
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