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Суд рассмотрит арест Рубана - источник

09.03.2018 12:00
Руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и теракт
Суд рассмотрит арест Рубана - источник
Владимир Рубан (фото - скриншот видео)

Военная прокуратура просит для руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана меру пресечения в виде ареста. В ближайшее время состоится суд. Об этом LIGA.net сообщили высокопоставленные источники в прокуратуре.

"Сейчас в суде будет рассмотрение его ареста", - сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, Рубану инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт. Его задержали 8 марта на одном из КПВВ в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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