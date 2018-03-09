Обнародована дата встречи Порошенко с Верховным представителем ЕС

12 марта состоится встреча Петра Порошенко с Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину

Президент Петр Порошенко встретится с верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини 12 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"12 марта 2018 года состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину", - сказано в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы безопасности в Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму.

Порошенко и Могерини обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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