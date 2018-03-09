Обнародована дата встречи Порошенко с Верховным представителем ЕС
Президент Петр Порошенко встретится с верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини 12 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"12 марта 2018 года состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину", - сказано в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудят вопросы безопасности в Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму.
Порошенко и Могерини обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Читайте также: Тема дня. Продление санкций ЕС: остается надеяться, не последнее
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.03.18
08:40
-
08.03.18
09:07
-
07.03.18
17:40
-
07.03.18
17:04
-
07.03.18
17:22