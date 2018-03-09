Украинского политзаключенного в РФ снова посадили в штрафизолятор

Политзаключенного украинца Андрея Коломийца второй раз за месяц посадили в ШИЗО в российской колонии "за несоблюдение формы одежды"

Политзаключенного украинца Андрея Коломийца второй раз подряд посадили в штрафной изолятор в российской колонии. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook со ссылкой на родственников заключенного.

Жена украинца Галина Коломиец рассказала, 26 февраля его посадили в ШИЗО первый раз на 10 суток за несоблюдение формы одежды.

"За сутки до выхода из изолятора сотрудники колонии сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу). Из-за этого 9 марта его второй раз отправили в ШИЗО еще на 10 суток. Пока Андрей находился в изоляторе, оперативники допрашивали заключенных, работающих вместе с ним в одном цеху. У заключенных спрашивали, знают ли они, что Андрей политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане", - рассказала Коломиец.

Андрея Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня 2016 года признали виновным и приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения Беркут во время событий на Майдане в Киеве по статьям 105 и 30 УК РФ, а также по ст. 228 за хранение наркотических средств. Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым. Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на Беркут.

Адвокат ранее сообщал суду о применении пыток к Коломийцу после задержания, а также указал на факты, которые свидетельствуют о фальсификациях в этом деле. Свидетель со стороны защиты также указывала на то, что у Коломийца были следы пыток на теле.

После вынесения приговора, Коломиец был этапирован в исправительную колонию № 14 Краснодарского края.

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