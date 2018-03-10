Волкер: Молодое поколение украинцев утрачено для РФ навсегда

Военнная агрессия, аннексия Крыма привели к усилению в украинском обществе национализма и ориентации на Запад

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия в стремлении укрепить свое влияние на Украину добилась противоположного эффекта, молодое поколение Украинцев навсегда утрачено для РФ. Об этом он сказал 10 марта на Брюссельском форуме, сооббщает Радио Свобода.

Военная агрессия, аннексия Крыма привели к усилению в украинском обществе национализма и ориентации на Запад, отметил Волкер.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины", - заявил Волкер.

7 мартаВолкер обсудил с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским противодействие агрессии РФ и поддержку Украины.

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