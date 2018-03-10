В документах НАТО нет статуса страны-аспиранта - Пристайко

На уточняющий вопрос, что же такой статус означает для Украины, глава миссии Украины при НАТО подчеркнул, что надо будет еще сильнее работать

В официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем Украина может войти в состав НАТО. Об этом в комментарии журналистам в Брюсселе заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

"Формально такой статус нигде в официальных документах альянса не закреплен. Но, что произошло - Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня альянс признает как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", - пояснил посол.

Пристайко сообщил, что это консолидированное решение альянса, которое было зафиксировано генсеком Йенсом Столтенбергом.

На уточняющий вопрос, что же такой статус означает для Украины, глава миссии Украины при НАТО подчеркнул, что надо будет еще сильнее работать.

Напомним, НАТО признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса.

Президент Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО и заявил, что следующий шаг в этом направлении - План действий по членству.

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