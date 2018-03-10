В ЕС считают, что критика закона об образовании непропорциональна

Проблема языка обучения национальныъх меньшинств - незначительная часть более широкой, основополагающей реформы украинской системы образования

Заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова считает, что реакция на новый украинский закон об образовании "непропорциональна". Об этом она сказала 10 марта на Брюссельском форуме, сообщает Радио Свобода.

"Проблема языковых меньшинств была только незначительной частью более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это был одним из тех вопросов, которые несколько непропорционально раздуты, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Матренова.

25 сентября 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2145- VІІІ об образовании.

Претензии к закону об образовании ранее высказывали официальные лица Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдовы и России. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене официального визита в Украину из-за закона об образовании, которым, по мнению Йоханниса, ограничиваются права национальных меньшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто отдал распоряжение венгерским дипломатам блокировать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала"искусственными и слишком эмоциональными" претензии ряда стран к принятому в Украине закону об образовании.

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