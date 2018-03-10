Украина и Грузия до сих пор не готовы к членству в НАТО - Волкер

Спецпредставитель США сообщил, что Украина могла бы получить план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, однако была не готова по ряду причин

Украина могла бы получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, однако этого не произошло из-за внутреннего сопротивления сторон и неготовности страны. Об этом сообщил в Брюсселе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает УНИАН.

"США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это - инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже", - сказал он.

Он отметил, что Грузия и Украина не готовы к членству в Альянсе по сей день.

"Для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент", - отметил политик.

По словам Волкера, в 2008 году союзники США по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

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