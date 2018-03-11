Собчак ответила Климкину: У кого из нас шизофрения?

Кандидат в президенты РФ Ксении Собчак заверила, что не планировала вести в оккупированном Крыму "никакой предвыборной кампании"

Кандидат в президенты РФ Ксении Собчак считает, что украинские власти воспрепятствовали ей, как единственному российскому политику, поддержавшему национальный суверенитет, посетить страну в строгом соответствии с законами. Об этом она написала сегодня в Instagram.

Она напомнила, что 27 февраля обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом, в котором просила разрешить ей въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт в соответствии с законами Украины.

"Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года - одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность - сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы", - отметила Собчак.

По ее словам, в своем письме Собчак указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации.

Собчак добавила, что "удивительным стал для нее ответ на письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который отказал ей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении".

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди - украинские и российские граждане - ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти", - подчеркнула Собчак.

Кандидат в президенты РФ также подчеркнула, что выступает за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса.

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"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами… У кого из нас шизофрения?" - добавила Собчак.

7 марта 2018 года глава МИД Павел Климкин назвал неуместным для Собчак ехать во временно оккупированный Крым, чтобы вести агитацию среди местных жителей. "Законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения", - подчеркнул Климкин.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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