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Российские оккупанты никогда не уйдут из Крыма - Путин

11.03.2018 15:01
Обстоятельств, которые заставят Россию прекратить оккупацию украинского полуострова, "не будет никогда", утверждает хозяин Кремля
Российские оккупанты никогда не уйдут из Крыма - Путин
Владимир Путин (фото - скриншот видео)

Президент России Владимир Путин утверждает, что прекращение российской оккупации Крыма и возвращение полуострова под контроль Украины невозможны "ни при каких обстоятельствах". Соответствующее заявление лидер государства-агрессора сделал в интервью для пропагандистского телефильма "Путин", который сегодня, 11 марта, был опубликован в Сети.

Российский пропагандист Андрей Кондрашов спросил Путина, есть ли "какие-то обстоятельства", при которых тот "был бы готов отдать Крым и Севастополь" Украине.

"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - ответил хозяин Кремля.

В другом недавно вышедшем фильме российских пропагандистов - "Миропорядок 2018" - Путин заявил, что не сомневался в введении Западом санкций против РФ в ответ на аннексию Крыма.

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Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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